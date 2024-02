Il mese scorso abbiamo appreso che Netflix aveva rinunciato alla distribuzione di The Mothership, il film fantascientifico con Halle Berry.

A quanto pare, infatti, erano necessarie “importanti riprese aggiuntive” per completarlo, che sarebbero state non solo costose ma soprattutto impossibili a livello pratico, in quanto parte del cast composto da ragazzini era cresciuto fin troppo.

La notizia è stata confermata da Bela Bajaria, responsabile dei contenuti della compagnia, come riporta The Wrap. Bajaria non è entrata nel dettaglio, ma ha parlato di “grossi problemi produttivi” che hanno condotto alla decisione dopo un incontro con gli attori e i realizzatori.

“Tutti hanno ritenuto che fosse la cosa giusta non distribuirlo e fare qualcos’altro insieme” ha commentato, sottolineando che la decisione è stata presa in accordo con tutti produttori, tra cui la stessa Berry.

The Mothership doveva segnare il debutto alla regia di Matthew Charman, candidato all’Oscar per la sceneggiatura di Il ponte delle spie di Steven Spielberg.

Halle Berry ha partecipato già a un film Netflix, ovvero Bruised – lottare per vivere, e presto sarà nel film The Union accanto a Mark Wahlberg e J.K. Simmons, sempre in uscita su Netflix.

