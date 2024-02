Nuove indiscrezioni sul cast di The Movie Critic, l’ultimo film di Quentin Tarantino le cui riprese inizieranno prossimamente e che verrà poi distribuito al cinema dalla Sony.

Secondo il sempre bene informato Jeff Sneider, c’è la possibilità che nel film compaia nientemeno che Tom Cruise: nulla è stato ancora finalizzato, ma sembra che l’attore starebbe valutando la possibilità di avere un cameo o una piccola parte nella pellicola del grande regista, e che per questo starebbe cercando di capire se girarla durante le riprese aggiuntive di Mission: Impossible 8 oppure dopo.

Se la cosa dovesse andare in porto sarebbe la prima apparizione di Cruise in un film che non appartiene a un franchise da Barry Seal (2017), e in un film non d’azione o fantascienza da Rock of Ages (2012).

Ricordiamo che al momento sembra che Brad Pitt sarà il protagonista di The Movie Critic, film ambientato nella California del 1977 e basato su “una persona realmente esistita, ma che non è mai stata famosa e che scriveva recensioni su una rivista pornografica” (l’ipotesi più accreditata è che si tratti di un certo Jim Sheldon, che scriveva su Hollywood Press). Tarantino leggeva quella rivista quando, da giovane, si occupava di caricare i distributori di magazine. Nel suo film si chiamerà chiamerà The Popstar Pages. La sceneggiatura, comunque, negli ultimi mesi sarebbe stata ritoccata in diversi punti.

