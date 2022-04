Com’è cambiatasin da quando ha lavorato adi Robert Eggers nel 2015?

Nel corso di una chiacchierata con THR, il regista ha parlato dello sviluppo dell’attrice con cui è tornato a collaborare per The Northman, da oggi al cinema.

Ecco le parole del regista:

Era fantastica quando aveva 18 anni ed è fantastica ora. Siamo entrambi migliorati nel nostro lavoro e credo che il suo cambiamento più grande sia stato il suo approccio così professionale al set, che è fonte di ispirazione per tutti coloro che lavorano con lei.

So che è una risposta noiosa, ma è un’ottima cosa, specialmente quando indossa un sacco di patate a piedi scalzi nel fango con la pioggia che le arriva dritto in faccia. Ha un atteggiamento positivo ed è di grande aiuto per tutti.