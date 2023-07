EW ci regala un nuovo scatto di The Nun 2, film diretto da Michael Chaves, regista di La Llorona – Le lacrime del male.

Il primo film arrivato nel 2018 era ambientato in Romania nel 1952, mentre la storia questa volta inizierà 4 anni dopo, in Italia.

Taissa Farmiga torna nei panni di suor Irene, mentre accanto a lei troveremo Storm Reid, Anna Popplewell (Le cronache di Narnia) e Katelyn Rose Downey (Clean Sweep).

“Ha deciso di vivere in anonimato in un convento in Italia” ha spiegato il regista. “Ha avuto questa esperienza traumatica, questa enorme avventura, e ora vuole vivere una vita al servizio di Dio“.

Il primo film finiva con un cammeo di Vera Farmiga e Patrick Wilson, star dei film di Conjuring. Anche questo film in qualche modo sarà collegato all’universo: “Tutti i fan conoscono la linea temporale e questo film fa decisamente parte di quella cronologia. Ci sono tante cose forti, non vedo l’ora che esca in modo da parlare di tutte le easter egg“.

La pellicola uscirà in sala l’8 settembre 2023. The Nun – La vocazione del male, il film horror di Corin Hardy, è arrivato in sala nel 2018 ha incassato ben $365,5 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di 20 milioni.

