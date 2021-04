È dal 2019 che non abbiamo aggiornamenti sul sequel di, il film horror di Corin Hardy arrivato nel 2018 che ha incassato $365,5 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di 20.

L’ultimo aggiornamento risale a esattamente due anni fa, quando fu ingaggiata Akela Cooper, sceneggiatrice di alcuni episodi di Luke Cage, un episodio di American Horror Story e il film Hell Fest.

Comingsoon ha intervistato di recente il volto della suora, Bonnie Aarons, e le ha chiesto aggiornamenti sul progetto:

Oh, accendo un cero tutti i giorni. Vorrei tanto tornare a interpretarla, ho adorato quel film, quel personaggio e tutta la troupe. Devo ancora leggere la sceneggiatura, spero esplori di più la profondità del demone, che credo sia venuto dalle viscere dell’inferno. Vediamo come sarà. Parliamo della Warner Bros. e della New Line Cinema, sarà fenomenale. Sanno come si girano i film da quelle parti.

Per il momento il film non ha ancora una data d’uscita, ma il produttore dei film dell’Universo Conjuring aveva definito mesi fa il progetto inevitabile: “Abbiamo una storia davvero bella che abbiamo in cantiere, perciò credo sarà il prossimo a essere scritto“.

Il personaggio della suora interpretato da Bonnie Aarons, ricordiamo, è apparso per la prima volta nel secondo film di The Conjuring ed è stato aggiunto nel corso delle riprese aggiuntive.

Curiosi di vedere un nuovo The Nun? Ditecelo nei commenti!