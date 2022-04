È con una foto e un lungo messaggio su Instagram cheha annunciato di essere entrato nel cast di, il film dico-scritto assieme a Jerzy Skolimoswki e ambientato in un lussuoso hotel svizzero nella notte di San Silvestro del 1999, dove le vite degli ospiti si intrecciano con quelle degli impiegati.

Le riprese della pellicola erano previste per l’autunno, ma in realtà sono iniziate a fine marzo (la produzione è in corso nel prestigioso Gstaad Palace dell’omonima cittadina nell’Oberland Bernese), con CAB Productions che si è limitata ad affermare che “la lista degli attori coinvolti non verrà annunciata, anche perché il casting non è ancora completo”. Le riprese anticipate rispetto al previsto potrebbero lasciare immaginare la speranza di lanciare il film a Venezia, che aveva accolto molto bene L’ufficiale e la spia (vinse il gran premio della giuria alla regia).

Ebbene, Rourke non ha atteso comunicati stampa e ha annunciato il suo coinvolgimento sui social Assieme a lui ci sarà il portoghese Joaquim de Almeida, secondo quanto riporta Cine Tendiha, mentre è stato smentito il coinvolgimento di Catherine Deneuve.