The People’s Joker: annullate le proiezioni al TIFF, parla la regista

Dopo una sola proiezione al Toronto International Film Festival, The People’s Joker di Vera Drew è stato rimosso dalla programmazione del festival.

Il film incentrato sull’identità queer del celebre clown era stato realizzato senza l’approvazione di Warner Bros. e DC Comics visto che rientrava nella “parodia”, e la regista aveva spiegato in un’intervista con Collider di non temere alcuna ripercussione proprio per questo motivo.

“Lo so, sul poster c’è scritto ‘un cinecomic illegale’, ma era solo per farvi mettere il culo sulla poltrona. Non c’è alcun motivo di preoccuparsi” aveva spiegato.

Ha sorpreso, quindi, la decisione di rimuovere il film dalla programmazione. Sul sito ufficiale del TIFF si legge che “la regista ha ritirato questo film per problemi di diritti“, ma Drew ha preferito chiarire la situazione con un post su Twitter:

Alla vigilia della prima…un conglomerato mediatico che resterà anonimo mi ha mandato una lettera furibonda (fraintesa come “diffida”) spingendomi a non proiettare il film. Ogni altro festival ci avrebbe squalificato immediatamente, ma dopo aver mostrato trasparenza totale al TIFF, abbiamo concordato di mostrare il film alla prima e di ridurre le proiezioni successive per evitare eventuali ripercussioni. È stato deludente (specialmente perché ho fatto di tutto da un punto di vista legale per farlo rientrare nella parodia/uso corretto), ma ho preso questa decisione per proteggere il futuro del nostro film e per proteggere i nostri nuovi amici del TIFF che sono stati tra i più grandi sostenitori di TPJ.

The People’s Joker sarà mostrato molto presto in altri festival in tutto il mondo. Stiamo cercando un partner distributivo che possa credere in noi, che ci protegga e che alla fine rende questo film accessibile alle persone trans e alle loro famiglie ovunque.