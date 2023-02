The Plane: Mike Colter tornerà nel sequel intitolato “Ship”

The Plane, il film di Jean-françois Richet con Gerard Butler uscito il 26 gennaio, avrà un sequel che sarà venduto all’European Film Market di Berlino.

La pellicola avrà per protagonista Mike Colter visto che si concentrerà sul suo personaggio già apparso in compagnia di Butler e sarà intitolata Ship.

THR segnalata che sono iniziate le prime conversazioni con sceneggiatori e registi in vista di un inizio di riprese fissato per la fine del 2023.

In attesa di aggiornamenti vi riportiamo la sinossi del primo film:

Durante una violenta tempesta, il comandante Brodie Torrance (Gerard Butler) salva i suoi passeggeri con un atterraggio di emergenza. L’aereo plana però su un’isola devastata dalla guerra e per il gruppo, preso in ostaggio da pericolosi ribelli, è l’inizio di un vero e proprio incubo. L’unica persona su cui Torrance potrà contare è Louis Gaspare (Mike Colter), un uomo accusato di omicidio che l’FBI stava trasportando sul suo volo. Riuscirà il nostro capitano a portare in salvo i passeggeri e fuggire dall’isola?