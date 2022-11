The Princess Diaries: la Disney sta sviluppando il terzo film!

Con il grandissimo successo di Hocus Pocus 2 su Disney+ e l’imminente uscita di Come per disincanto, non stupisce che la Disney abbia messo in cantiere un terzo film della saga di The Princess Diaries (magari proprio per Disney+).

Secondo quanto segnala l’Hollywood Reporter, sebbene il film sia in sviluppo non c’è ancora un accordo con Anne Hathaway perché torni, e anche se l’attrice in passato ha più volte dichiarato di essere disponibile a partecipare a un nuovo sequel questo le verrà proposto solo dopo che la sceneggiatura di Aadrita Mukerji verrà completata.

Basato sul romanzo di Meg Cabot, il primo film venne diretto da Garry Marshall, con protagoniste Anne Hathaway e Julie Andrews. In Italia venne intitolato Pretty Princess, in tutto il mondo incassò ben 165 milioni di dollari.

Nel 2004 uscì un sequel, intitolato da noi Principe azzurro cercasi, diretto sempre da Garry Marshall (che è morto nel 2016), e incassò 134 milioni di dollari.

Alla produzione di questo seguito vi sarà Debra Martin Chase, già produttrice dei primi due film.