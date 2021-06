Online è approdato un nuovo poster di, spy thriller diretto da Martin Campbell (Casino Royale) con protagonisti

Il film (precedentemente intitolato The Asset) segue la storia di Rembrandt (Keaton) e Anna (Maggie Q), due dei più noti assassini del mondo che condividono un misterioso passato legato al Vietnam. Per anni hanno viaggiato per il mondo in preda alla loro competizione. Ma quando il mentore di Anna, Moody (Jackson), viene assassinato lei e Rembrandt dovranno stringere un’alleanza e tornare in Vietnam per rintracciare l’assassino dell’uomo.

Il progetto sarà disponibile nelle sale americane dal 20 agosto. Potete ammirare il poster qua di seguito:

La produzione del lungometraggio è iniziata l’8 gennaio 2020 e le riprese si sono svolte a Londra, Bucarest e a DaNang, in Vietnam.

