Deadline riporta in esclusiva cheuniranno le forze per lavorare a una rivisitazione di, l’acclamato film di Gareth Evans, per Netflix.

Hughes, regista di Come ti ammazzo il bodyguard 2, siederà in cabina di regista mentre Bay figurerà come produttore assieme proprio a Evans in veste di produttore esecutivo. Hughes sarà inoltre co-sceneggiatore assieme a James Beaufort.

È da tempo che Hollywood cerca di mettere le mani sul film indonesiano (che ha avuto anche un sequel) e sembra che finalmente le stelle si siano allineate.

“Siamo incredibilmente emozionati per la visione unica che Patrick ha per questo film” hanno commentato i produttori. “È una rivisitazione originale e ben distinta del materiale di partenza che renderà omaggio al film originale apportando un punto di vista fresco nel genere d’azione“.

Per il momento non sono noti ulteriori dettagli produttivi, ma il giornale sostiene che Netflix abbia subito mostrato interesse nel progetto e che ne abbia acquistato i diritti dopo una lunga negoziazione.

LEGGI ANCHE: Smettete di fare quello che state facendo e correte a vedere The Raid

In The Raid – Redenzione, una squadra delle forze speciali della polizia indonesiana dà l’assalto a un fatiscente condominio, per catturare il signore del crimine Tama Riyadi. Il nuovo film sarà ambientato nelle Badlands di Filadelfia.