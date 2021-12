Giusto qualche ora fa vi abbiamo fatto vedere la seconda copertina che Total Film ha dedicato a, il cinecomic con Dwayne “The Rock” Johnson in arrivo il 29 luglio del 2022. Se non l’avete vista la trovate in questa pagina

Ora è nuovamente il magazine inglese a regalarci, tramite Twitter, delle nuove immagini dal dietro le quinte dell’attesissimo kolossal cinefumettistico con The Rock che si appresta a cambiare le gerarchie di potere nel mondo cinematografico della DC Comics. Potete vederle tutte qua sotto:

In un estratto dalla cover story del popolare magazine inglese, The Rock si dice sicuro che, prima o poi, il suo Black Adam si scontrerà con Superman. Queste le sue parole:

Abbiamo la possibilità trattare questi personaggi nella maniera più adeguata. Abbiamo prestato parecchia attenzione ad alcune delle insidie che sono state attraversate da alcune di queste pellicole in passato, nel mondo della DC Comics, che hanno fatto imbestialire, anche a ragione, un sacco di fan, me compreso. Per questo, vogliamo essere sicuri di rispettare la tradizione e la mitologia di questi personaggi senza per questo ritrovarci ammanettati dal punto di vista della libertà creativa. Se la tua priorità è il pubblico, puoi comunque fare di tutto. Per quel che mi riguarda, avremo a che fare, un giorno con uno scontro fra Black Adam e Superman. Non so da chi sarà interpretato Superman. E va bene. Non ho bisogno di saperlo ora. Ma sono sicuro di sapere che prima o poi lo scontro ci sarà.