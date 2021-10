Uno degli aspetti più apprezzabili – e apprezzati – diè la chimica fra i personaggi di The Rock ed Emily Blunt, una “chemistry”, quella fra i due talent, che risultava chiara ed evidente anche durante i vari incontri stampa promozionali per la pellicola prodotta dalla Disney.

Disney che, a quanto pare, è dovuta intervenire per “raffreddare” (senza riuscirci) un po’ i toni delle battute all’insegna di una certa volgarità fatte dalle due star ai junket pellicola, un modo di fare poco consono alla promozione di una pellicola family friendly come quella prodotta dalla Casa di Topolino. L’informazione è contenuta nel lungo profilo che Vanity Fair ha dedicato a The Rock, quello grazie al quale la star è potuta scendere nel dettaglio della sua faida con Vin Diesel.

In un passaggio dell’articolo leggiamo:

“Non ha freni di sorta” mi dice Blunt “È una persona che ti spiazza perché è il gentiluomo più educato del mondo e poi è capace di cominciare a spingere il limite delle battute che fa fino ad arrivare a dire robe che ti fanno piegare la testa dal ridere. È come se dentro di lui avesse questo ragazzo ribelle a cui non puoi mettere alcuna camicia di forza”. In un’intervista ai quali il giornalista ha domandato loro cosa si sarebbero portati su un’isola deserta, Dwayne Johnson consigliava a Emily Blunt di portarsi dietro del Vagisil, battuta alla quale l’attrice ha replicato spiegando che The Rock avrebbe dovuto portarsi dietro delle palline anali […] Dwayne Johnson aggiunge “Non posso dirti con quanta velocità abbiamo ricevuto queste chiamate in cui ci dicevano ‘sentite, amiamo davvero la vostra chimica, ma non è che potete trattenervi un po’ in materia di palline anali?”.

Il film d’avventura è ispirato all’omonima storica attrazione di Disneyland, in California.

In Jungle Cruise Dwayne Johnson veste i panni di Frank Wolff, capitano di un battello fluviale, mentre Emily Blunt impersona la dottoressa Lily Houghton, una determinata esploratrice in una missione di ricerca. Il cast del film comprende anche Edgar Ramirez e Jack Whitehall, con Jesse Plemons e Paul Giamatti.

Siamo agli inizi del XX secolo. Da Londra, in Inghilterra, Lily parte per la foresta amazzonica e recluta Frank per guidarla lungo il corso del fiume con La Quila, la sua barca diroccata ma affascinante. Lily è determinata a scoprire un antico albero con straordinarie capacità curative, in grado di cambiare il futuro della medicina. Durante questa epica ricerca, l’improbabile duo incontra innumerevoli pericoli e forze soprannaturali, nascosti nell’ingannevole bellezza della rigogliosa foresta pluviale. Ma quando vengono svelati i segreti dell’albero perduto, la posta in gioco per Lily e Frank diventa sempre più alta e il loro destino e quello dell’umanità sono appesi a un filo.

