È Variety a segnalare che The Rock e la sua Seven Bucks Production hanno siglato un accordo di prelazione con la The Walt Disney Company per lo sviluppo di film sia per il cinema che per lo streaming.

I progetti, stando alle informazioni carpite dalla testata, non saranno strettamente limitati a progetti di natura “filmata”: Variety avrebbe difatti appreso che l’accordo, di durata pluriennale, darà anche a Seven Bucks l’opportunità di collaborare con tutte le divisioni Disney. Inevitabilmente, viene quindi da pensare a come la cosa si rifletterà su eventuali collaborazioni in ambito di parchi a tema della casa di Topolino.

Vi rocordiamo che, a novembre, ritroveremo The Rock nel cast vocale di Oceania 2 dove tornerà a doppiare Maui.

FONTE: Variety

