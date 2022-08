The Sandman: ecco perché Neil Gaiman ha volontariamente sabotato il film

The Sandman, il fumetto cult di Neil Gaiman, è arrivato da qualche settimana in streaming su Netflix con l’omonima serie supervisionata e curata dallo stesso autore.

Autore che ha rivelato di aver avuto un ruolo fondamentale nel sabotaggio dell’adattamento cinematografico (uno dei molteplici adattamento tentati, a dire il vero) in programma svariati anni fa. Neil Gaiman ha raccontato nel corso di un’intervista che fu proprio lui a far sì che lo script del film finisse online con un leak:

Ho spedito lo script a Ain’t It Cool News che al tempo era letto da una caterva di gente. Ho pensato “Chissà cosa penseranno di questo script ricevuto in forma anonima”. E loro scrissero questo splendido articolo su come quella sceneggiatura fosse la peggiore che avessero mai ricevuto. E, all’improvviso, la prospettiva di un adattamento cinematografico di The Sandman svanì.

Gaiman prosegue:

Era davvero la peggior sceneggiatura mai letta da anima viva. Mi telefona questo tizio dall’ufficio di Jon Peters (l’autore dello script, ndr.) che mi chiede “Insomma Neil hai avuto modo di leggere la sceneggiatura che ti abbiamo mandato?”. Io risposi “Sì, l’ho fatto. Non l’ho letta tutta, ma buona parte”. E di nuovo lui “Non è male, vero?”. Osservazione a cui risposi “No, a essere onesti non è valida”. All’altro capo del telefono “Oh, andiamo. Ci sarà qualcosa che hai apprezzato”. Ancora io “Non c’è niente che ho amato.Non c’è niente che ho apprezzato. È la peggior sceneggiatura che abbia mai letto. E non dico solo la peggior sceneggiatura di Sandman. Intendo la peggior sceneggiatura in senso assoluto”.

Nel mentre vi ricordiamo che seppur molto apprezzata dalla critica e dal pubblico, la serie di The Sandman non ha ancora ottenuto il rinnovo per una seconda stagione. Il motivo? Lo ha spiegato lo stesso Neil Gaiman: trovate tutti i dettagli in questo articolo.

FONTE: Rolling Stone via Deadline