A marzo abbiamo scoperto che Margot Robbie, con la sua casa di produzione LuckyChap, avrebbe portato sul grande schermo un film basato su The Sims, la celebre saga videoludica ideata dall’autore Will Wright e pubblicata dalla Electronic Arts.

Oggi apprendiamo, grazie all’ultima newsletter di Puck, che Amazon MGM ha deciso di scendere in campo battendo la proposta di Netflix, che nonostante avesse offerto cifre più elevate non prevedeva una distribuzione cinematografica prima dell’uscita in streaming.

A dirigere la pellicola sarà Kate Herron, dietro alla macchina da presa della prima stagione di Loki, la serie tv Marvel Studios con Tom Hiddleston e Owen Wilson. La sceneggiatura verrà realizzata da Briony Redman a quattro mani con Kate Herron. Electronic Arts sarà, chiaramente, coinvolta sia a livello produttivo che creativo.

Cosa ne pensate?

