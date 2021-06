La Sony Pictures Home Entertainment ha annunciato che sei classici dello studio comearriveranno in 4K Ultra HD per la prima volta in assoluto.

La “Columbia Classics 4K Ultra HD Collection Volume 2” conterrà The Social Network, Taxi Driver, Ragione e sentimento, Anatomia di un omicidio, Stripes – Un plotone di svitati e Oliver!.

Oltre ai sei film restaurati, il cofanetto conterrà anche un disco Blu-Ray aggiuntivo con 20 cortometraggi tratti dagli archivi della Columbia Pictures, ovvero “Umpa”, “The Three Stooges: Disorder In The Court”, “Charley Chase: Man Bites Lovebug”, “Color Rhapsodies: The Little Match Girl”, “Charley Chase: The Sap Takes A Wrap”, “Color Rhapsodies: Dog, Cat and Canary”, “The Ragtime Bear”, “The Wonder Gloves”, “Georgie and the Dragon”, “Madeline”, “Pete Hothead”, “The Tell-Tale Heart”, “When Magoo Flew”, “The Man on the Flying Trapeze”, “Christopher Crumpet’s Playmate”, “Stage Door Magoo”, “April in Portugal”, “The Chubbchubbs!”, “The Early Hatchling Gets The Worm” e “Puppy!: A Hotel Transylvania Short”.

Ecco anche un trailer:

Il cofanetto in edizione limitata conterrà anche un libro di 80 pagine con approfondimenti sulla realizzazione di ciascuno dei sei film previsti.

