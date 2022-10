The Son: ecco il poster del film con Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby e Anthony Hopkins

The Son

Online è approdato un poster di The Son, nuovo film diretto da Florian Zeller, regista di The Father – Nulla è come sembra con Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby e Anthony Hopkins.

La pellicola arriverà al cinema l’11 novembre. Potete vedere il poster qua sotto:

The Son segue le vicende di Peter (interpretato da Jackman), un uomo dalla vita impegnata con la sua nuova compagna, Emma, con cui ha appena avuto un bambino. La sua vita piomba nel caos quando la sua ex-moglie Katie, interpretata da Dern, si presenta a casa sua con il figlio adolescente Nicholas, distante, scontroso e arrabbiato che ha bisogno del suo aiuto.

FONTE: Impawards