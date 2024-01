Quindici anni dopo l’uscita del primo film di The Strangers è in arrivo una trilogia remake. Il primo film uscirà il 17 Maggio 2024 e vedrà come protagonista la star di Riverdale Madelaine Petsch.

Parlando con ScreenRant il regista del film, Renny Harlin, ha svelato cosa devono aspettarsi gli spettatori dalla trilogia.

Esploreremo cose a cui non veniva data risposta, come chi sono gli sconosciuti e cosa sta succedendo. Ovviamente molta dell’attrattiva del primo film era che non conoscevi queste cose. Era solo orribile violenza alla cieca. Ma siamo andati più in profondità; abbiamo iniziato a esplorare chi fossero e seguiamo la nostra protagonista, Madelaine Petsch. Seguiamo lei per i tre film. È la sua storia. La storia di una ragazza ordinaria che vive circostanze straordinarie e come queste la influenzano, come cambia e cosa le succede. Alla fine dei tre film avremo risposto a molte delle domande che tutti si sono fatti dopo aver visto il film originale.