In una recente intervista con Screenrant, David Dastmalchian ha parlato della possibilità di tornare a interpretare Polka-Dot Man dopo aver vestito i suoi panni in The Suicide Squad: Missione suicida di James Gunn.

L’attore troverebbe bellissimo un prequel incentrato su di lui:

James [Gunn] ha scritto una parte bellissima e tragica per Abner, la storia della sua infanzia passata non a lavorare, ma a essere costretto a far parte di quegli esperimenti è bella ma tragica. Perciò se James dovesse mai decidere di raccontare una storia su cos’è successo ai suoi fratelli e sorelle sfortunati e alla tirannica madre alla Star Labs, sarebbe bellissimo.

Cosa ne pensate delle parole dell’attore su uno spin-off di The Suicide Squad? Ditecelo nei commenti!

