ha iniziato la sua corsa al box-office americano segnando un primo record “pandemico”, e cioè quello del maggiore incasso alle anteprime serali per un film vietato ai minori da quando è iniziata la crisi COVID.

Il film di James Gunn ha infatti totalizzato 4.1 milioni di dollari alle anteprime di giovedì iniziate alle 7 di sera: è la cifra più alta per un film con rating R negli ultimi due anni.

Questo include anche Birds of Prey, uscito a febbraio 2020, che debuttò con 4 milioni alle anteprime e chiuse il weekend con 33 milioni di dollari. Ancora una volta, però, i confronti sono molto difficili: James Gunn è molto popolare, e The Suicide Squad è stato acclamato dalla critica, per contro in molti cinema americani permangono le limitazioni alla capienza e il film è disponibile anche gratuitamente in streaming incluso nell’abbonamento a HBO Max. Al momento le proiezioni parlano di un weekend d’esordio da 30 milioni di dollari negli Stati Uniti e 40 milioni di dollari nel resto del mondo (dove c’è la finestra di esclusiva cinematografica).

Più tardi vi riferiremo i dati d’incasso della giornata di venerdì, che come sempre includono anche le anteprime.

