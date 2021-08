Come prevedibile,ha debuttato al primo posto nella classifica italiana giovedì, incassando quasi 600 mila euro. Va precisato tuttavia che nel conteggio degli incassi di ieri sono inclusi quelli totalizzati durante le anteprime di lunedì, martedì e mercoledì: con i dati di oggi ci renderemo conto di quanto effettivamente stia raccogliendo quotidianamente il film di James Gunn. È comunque un risultato interessante, soprattutto se si pensa al fatto chenon è decisamente un film per famiglie.

Seconda posizione per Fast & Furious 9, che chiude il suo giro di anteprime cinematografiche incassando altri 316 mila euro e portandosi così a quasi 1.4 milioni di euro in quattro giorni. Si tratta di un esordio promettente che lascia presagire grandi cose dal 18 agosto, quando il film tornerà definitivamente nelle sale.

Terza posizione per Jungle Cruise, che incassa 67 mila euro e sale così a 1.1 milioni di euro complessivi. Apre invece al quarto posto La casa in fondo al lago, con 31 mila euro.

Chiude la top-five Blackpink: the movie, con 27 mila euro e quasi 70 mila euro in due giorni.

Ricordiamo che da oggi è in vigore il decreto legge che impone l’obbligo di esibire il Green Pass per accedere a varie attività, tra cui i cinema. Seguiremo l’andamento del box-office nei prossimi giorni per vedere che impatto avranno queste misure, nella speranza che dopo un inizio magari traballante l’industria non ne venga penalizzata (ma anzi, chissà, avvantaggiata).

INCASSI ITALIA 6/8/2021

THE SUICIDE SQUAD: MISSIONE SUICIDA – € 598.006 / € 598.006 FAST & FURIOUS 9: THE FAST SAGA – € 316.388 / € 1.380.474 JUNGLE CRUISE – € 67.687 / € 1.120.901 LA CASA IN FONDO AL LAGO – € 31.046 / € 31.046 BLACKPINK: THE MOVIE – € 27.238 / € 69.067 OLD – € 23.834 / € 1.285.081 I CROODS 2: UNA NUOVA ERA – € 11.297 / € 1.593.335 BLACK WIDOW – € 9.107 / € 4.678.805 POSSESSION – L’APPARTAMENTO DEL DIAVOLO – € 6.799 / € 199.013 CRUDELIA – € 4.874 / € 2.311.962

Fonte: Cinetel