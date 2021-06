LEGGI ANCHE – The Toxic Avenger, Elijah Wood e Julia Davis confermati nel cast del reboot

Nuove entrate nel cast del reboot di. Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter al cast del progetto si sarebbero aggiunti ora(Ma Rainey’s Black Bottom) e(I May Destroy You).

Nel cast del progetto troveremo anche Peter Dinklage (Il trono di spade), Jacob Tremblay (Room), Taylour Paige, Kevin Bacon, Elijah Wood e Julia Davis.

Macon Blair (I Don’t Feel at Home in This World Anymore) siederà in cabina di regia, mentre a realizzare il progetto ci sarà la Legendary Pictures assieme alla Troma: i due fondatori di quest’ultima, nonché co-registi del primo Vendicatore Tossico, Lloyd Kaufman e Michael Herz, si occuperanno della produzione di questa nuova iterazione del loro “eroe”. Per la Legendary ci saranno Alex Garcia e Jay Ashenfelter.

La storia originale è quella di un ragazzo nerd e imbranato di nome Melvin Ferd che lavora in una palestra dove viene maltrattato da tutti. Un giorno, mentre viene inseguito dai suoi aguzzini, cade in un contenitore di rifiuti tossici e si trasforma in Toxic Avenger, un vendicatore dall’aspetto orribile che combatte il crimine armato di uno spazzolone e trova l’amore in una ragazza cieca.

Che ne pensate di queste nuove entrate nel cast del progetto? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

BadTaste è anche su Twitch!