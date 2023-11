Intervistato da Empire il regista Macon Blair (I Don’t Feel at Home in This World Anymore) ha parlato della particolare violenza presente nella sua versione di The Toxic Avenger, reboot dell’iconico film targato Troma.

Blair ha parlato dell’irriverente violenza del film che potrebbe essere accostata a quella di Grattachecca e Fichetto, noto show animato all’interno de I Simpson:

Abbiamo un tizio che viene infilato con la testa nel motore di un’auto e la testa gli si spappola. Era una gag a cui ero affezionato. Continuavo ad aspettarmi che la Legendary mi dicesse: “Non è questo quello che vogliamo”, ma hanno continuato ad accettare le cose che proponevo.

Nel cast del progetto troveremo anche Jonny Coyne (Ma Rainey’s Black Bottom), Sarah Niles (I May Destroy You), Jacob Tremblay (Room), Taylour Paige, Kevin Bacon, Elijah Wood e Julia Davis. Alla regia Macon Blair (I Don’t Feel at Home in This World Anymore). Al momento la pellicola non ha ancora una data d’uscita, ma vi terremo aggiornati.

Il film originale, con protagonista Mitch Cohen, è uscito nel 1984 e ha dato vita a un vero e proprio franchise.

