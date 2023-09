Ieri, presso la sala Alamo Drafthouse di Austin in Texas è stato mostrato alla stampa a margine del Fantastic Fest il nuovo film di The Toxic Avenger (GUARDA LE NUOVE IMMAGINI), il celeberrimo “supereroe” della Troma di Lloyd Kaufman che rinasce a nuova vita nella pellicola prodotta dalla Legendary Pictures che vede come protagonista Peter Dinklage.

A margine della proiezione, sono approdate online le prime reazioni. Ve ne proponiamo qualcuna a seguire.

Se Paul Verhoeven del 1987 avesse fatto un film Troma invece di ROBOCOP, avremmo ottenuto qualcosa di simile a THE TOXIC AVENGER di Macon Blair. L’ho adorato.

If 1987 Paul Verhoeven made a Troma movie instead of ROBOCOP, you might get something like Macon Blair’s THE TOXIC AVENGER. Loved it. — Phil Nobile Jr. (@PhilNobileJr) September 22, 2023

Il remake di TOXIC AVENGER di Macon Blair sembra meno un film della Troma e più un episodio di Halloween dei Simpson in live-action. Peter Dinklage offre una performance con un trucco pesante al livello di Ron Perlman. L’ho trovato estremamente divertente. Molte persone lo odieranno.

Macon Blair’s TOXIC AVENGER remake feels less like Troma and more like a live-action SIMPSONS Treehouse of Horror episode. Peter Dinklage showcases Ron Perlman- level heavy make-up acting. I found it extremely funny. Lots of people going to hate it. — Jacob Hall (@JacobSHall) September 22, 2023

The Toxic Avengers è una DELIZIA folle e sanguinosa. Un’idea cinematografica selvaggia riportata in vita da un team di persone che capiscono esattamente cosa stanno creando e non si tirano indietro. È il tipo di film che funziona in quanto esperienza estremamente divertente e rumorosa, ma allo stesso tempo sembra una celebrazione della magia del cinema, delle cose stravaganti che si possono creare con ingegno, effetti pratici e tanta passione per il genere.

#ToxicAvenger is a bonkers/bloody DELIGHT. A wild concept brought (back) to life by a team of people who understand exactly what they’re making and don’t hold back. The kind of movie that functions as a hugely enjoyable and very rowdy escape, and also feels like a celebration of… pic.twitter.com/A59GMiIOvy — Perri Nemiroff (@PNemiroff) September 22, 2023

Se hai mai desiderato vedere Peter Dinklage infilare la mano nell’ano di qualcuno per strappargli le viscere, allora adorerai THE TOXIC AVENGER.

If you ever wanted to see Peter Dinklage shove his hand up someone's anus and rip out their guts, then you will dig THE TOXIC AVENGER.#FantasticFest — James🎥📖 (@Within1Stem) September 22, 2023

Il nuovo Toxic Avenger è una bomba. Ha la stessa energia e tono esagerato del film originale, ma con più gore, trucco disgustosamente bello e cuore. Un sacco di cuore. Dinklage è fantastico, Bacon nel ruolo del cattivo è esilarante, è semplicemente, completamente irriverente e divertente.

The new Toxic Avenger is a blast. It’s got the same over the top, hyper energy and tone of the original movie, but with more gore, disgustingly beautiful makeup and heart. A whole lot of heart. Dinklage rules, Bacon as the baddie is hilarious, it’s just totally irreverent & fun. pic.twitter.com/7Ro9Ix0Cad — Germain Lussier (@GermainLussier) September 22, 2023

L’enorme e imbarazzante silenzio nella mia sala durante ampie porzioni di The Toxic Avengers in cui si susseguono di continuo perfide gag, mi fa capire che questo è destinato a diventare il film più accanitamente discusso dell’anno fra i fan dell’horror su Twitter. Bene così.

The huge awkward silence in my #FantasticFest theater during large swaths of ‘THE TOXIC AVENGER’ where there is mean spirited gag after mean spirited gag shows me this is destined to be THE most fiercely debated movie of the year in horror Twitter. Bring it on. — James Preston Poole @ Fantastic Fest (@JamesPPoole) September 22, 2023

Nel cast del progetto troveremo anche Jonny Coyne (Ma Rainey’s Black Bottom), Sarah Niles (I May Destroy You), Jacob Tremblay (Room), Taylour Paige, Kevin Bacon, Elijah Wood e Julia Davis. Alla regia Macon Blair (I Don’t Feel at Home in This World Anymore). Al momento la pellicola non ha ancora una data d’uscita, ma vi terremo aggiornati.

Il film originale, con protagonista Mitch Cohen, è uscito nel 1984 e ha dato vita a un vero e proprio franchise. Ecco la sinossi:

La vita del secchione Melvin cambia per sempre quando cade in un bidone di rifiuti tossici, trasformandosi in vendicatore contro i suoi tormentatori in perfetto stile Troma.

