The Whale: Brendan Fraser e Darren Aronofsky difendono il film dalle accuse di obesofobia

In The Whale (LEGGI LA RECENSIONE) Brendan Fraser interpreta Charlie, un un professore d’inglese che soffre di grave obesità e tenta di riallacciare i rapporti con la figlia adolescente.

In una recente intervista con Screenrant, l’attore ha criticato come la società vede ancora chi ha problemi di obesità, con la speranza che il film e il suo personaggio possano dare una mano in questo senso. Ecco le sue parole:

Penso che sia un’opinione personale, ma credo che possiamo fare molto meglio come società per fare a meno di ciò che è comune nella superficialità del come ci riferiamo a coloro che hanno problemi di obesità nella loro vita. Perché se ho imparato qualcosa di importante su come interpretare [Charlie], è stato grazie a ciò che ho appreso dalla Obesity Action Coalition, un’organizzazione che sostiene molte persone che stanno ancora cercando di sottoporsi a interventi bariatrici e che soffrono di disturbi alimentari. Cercate l’OAC, sono molto utili. Penso che possiamo fare meglio, perché ho imparato da quelle persone con cui ho parlato che molto spesso le circostanze della loro vita sono iniziate in giovane età. Qualcuno ha parlato loro con delle recriminazioni, qualcuno li ha feriti, qualcuno è stato vendicativo nei loro confronti, e questo ha lasciato delle cicatrici. Le parole possono essere dolorose e possono fare danni, e credo che possiamo fare di meglio. Sembra un concetto abbastanza semplice, da Pollyanna, ma è importante, davvero importante, nelle circostanze della vita reale, e questo è l’impulso alla base dell’opera teatrale e della sceneggiatura di Sam [D. Hunter]. Cambieremo alcuni cuori e alcune menti con l’aiuto di tutti, nella misura in cui si libereranno di ciò che pensavano quando sono entrati [in sala] e dovranno riorientarlo attraverso le storie. Avevo la responsabilità di interpretare il personaggio con la massima dignità e autenticità, qualunque cosa possa sembrare al pubblico o ai membri della sua famiglia e ai suoi amici, gli altri quattro personaggi che entrano in quell’appartamento.

Ma proprio per come ritrae l’obesità, il film, già uscito nelle sale statunitensi, ha attirato su di se alcune critiche. Altre riguardano anche la scelta come protagonista di Fraser, che ha dovuto indossare una grande tuta protesica per interpretarlo, invece di ricorrere a un attore realmente obeso. Accuse alle quali risponde il regista, Darren Aronofsky:

Gli attori usano il trucco fin dall’inizio della recitazione, è uno dei loro strumenti. E il livello di realismo del trucco che abbiamo raggiunto non è mai stato raggiunto prima. Una delle mie prime telefonate dopo il casting di Brendan è stata al mio truccatore, Adrien Morot. Gli ho chiesto: “Possiamo fare qualcosa di realistico?”. Perché se deve sembrare uno scherzo, allora non dovremmo farlo“. Le persone affette da obesità sono generalmente scritte come cattivi o come barzellette. Volevamo creare un personaggio completamente elaborato che ha parti cattive e parti buone; Charlie è molto egoista, ma è anche pieno di amore e cerca il perdono. Quindi [la polemica] per me non ha senso. Brendan Fraser è l’attore giusto per questo ruolo e il film è un esercizio di empatia.

FONTE: Screenrant/ Yahoo