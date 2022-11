The Whale: Brendan Fraser loda la performance “mozzafiato” di Sadie Sink

In un’intervista video con GQ, Brendan Fraser ha lodato la performance di Sadie Sink in The Whale (LEGGI LA RECENSIONE).

Nel film, presentato allo scorso Festival di Venezia, l’attrice interpreta la figlia adolescente del protagonista (Fraser), un professore d’inglese che soffre di grave obesità. Ecco le sue parole:

La fluidità di Sadie [Sink], questa bellissima rabbia controllata, mi ha lasciato senza fiato. Io ero sempre in ritardo sulle mie battute, e questo proprio perché avevo una certa confusione e indossavo un sacco di attrezzatura [per interpretare il personaggio, l’attore ha dovuto indossare infatti dai 22 ai 136 kg in più di protesi]. Ma anche perché ero semplicemente a bocca aperta, non sto scherzando, guardando il suo lavoro. Ha vinto la partita ogni giorno che abbiamo lavorato, ve lo assicuro.

Recentemente, la stessa Sink ha raccontato come lavorare a The Whale sia stato simile a un “campo di addestramento” che ha contribuito ad affinare le sue capacità per la nuova stagione di Stranger Things. Il ruolo di Ellie nel film di Aronofsky le ha dato infatti un “livello di sicurezza” che le ha permesso di entrare più facilmente nel personaggio di Max nella serie Netflix. Trovate tutte le informazioni su The Whale nella nostra scheda.

Cosa ne pensate delle parole di Brendan Fraser su Sadie Sink in The Whale? Se siete iscitti a Badtaste+ potete lasciare un commento qui sotto!

