The Whale: Brendan Fraser racconta le difficoltà nell’evitare il surriscaldamento della tuta protesica indossata per il film

Brendan Fraser sta raccogliendo diversi apprezzamenti per la sua performance in The Whale (LEGGI LA RECENSIONE) in cui veste i panni di Charlie, un professore d’inglese con problemi d’obesità.

Per interpretare questo ruolo e aumentare la propria stazza, l’attore ha dovuto indossare una notevole tuta protesica, di oltre 136 kg (qui tutti i dettagli). In un’intervista con Variety, ha raccontato quanto sia stato difficile evitare il surriscaldamento del costume.

Ecco le sue parole:

I pezzi che sono stati creati sono stati indossati come un guanto e io avevo un’imbracatura a cinque punti. Abbiamo imparato molto man mano che procedevamo con le gambe, che erano come stivali che arrivavano a metà coscia. Sotto c’era un costume scolpito per dare forma al corpo che era modulabile, con diversi strati e una tuta di raffreddamento simile a quella che indossano i piloti di auto da corsa. Si tratta di tubi incrociati che fanno scorrere acqua fredda sul corpo. Riuscire a mantenere la giusta temperatura è stata una sfida… Il mio corpo avrebbe sciolto tutto!

Diretto da Darren Aronosfky, The Whale vede nel suo cast anche Sadie Sink (la figlia di Charlie), Hong Chau (la sua infermiera) e Samantha Morton (l’ex-moglie). Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

FONTE: Variety