The Whale: i segreti della tuta protesica usata per aumentare la stazza di Brendan Fraser

The Whale, film diretto da Darren Aronofsky che nei prossimi giorni verrà presentato in Concorso alla 79 esima edizione della Mostra di Venezia, ha come protagonista Brendan Fraser nei panni di Charlie, un uomo alle prese con una grave disabilità. Un articolo di Vanity Fair rivela, che per questo ruolo, l’attore ha dovuto indossare oltre 136 kg di protesi create da Adrien Morot (Noah, The Revenant) attraverso una scultura digitale e una stampante 3D.

Durante le riprese, Fraser trasportava dai 22 ai 136 kg in più a seconda del contenuto della scena, secondo quanto dichiarato dal regista; inoltre, il suo personaggio era fortemente limitato nella mobilità. Diverse persone erano sempre a disposizione per aiutare Fraser ad alzarsi, a sedersi, a fare i circa 70 gradini che separavano lo studio dalla sala trucco. All’inizio della produzione, Fraser trascorreva ogni giorno dalle cinque alle sei ore seduto per il makeup per diventare Charlie; alla fine, il conteggio delle ore si è ridotto a due o tre ore.

Commentando questo lavoro, Fraser ha definito la tuta protesica “bella e accattivante“, ma ha ammesso che indossarla sul set ogni giorno di riprese è stata una storia diversa. Trasformarsi nel suo personaggio di The Whale è stato “ingombrante, non propriamente comodo”, ha detto l’attore, aggiungendo: “Il pezzo del busto era quasi una camicia di forza con le maniche che si allungavano e venivano aerografate a mano per sembrare identiche a quelle della pelle umana, fino ai capelli tagliati a mano“.

Fraser ha collaborato con la Obesity Action Coalition per prepararsi al film e si è anche consultato con persone che si sono sottoposte a interventi bariatrici. “Ho imparato subito che per essere una persona così forte all’interno di quel corpo ci vuole una persona incredibilmente forte“, il suo commento. “Mi è sembrato appropriato, poetico e pratico allo stesso tempo“.

