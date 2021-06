In attesa dell’uscita della seconda stagione di, della quale è da poco uscito un teaser , arrivano i primi dettagli sul film anime spin-off

Finora quello che sapevamo sulla storia è che sarà incentrata su Vesemir, il mentore di Geralt di Rivia, protagonista della serie live action interpretato da Henry Cavill. In occasione dell’Annecy International Animation Film Festival, Lauren Schmidt Hissrich (showrunner della serie e produttrice esecutiva dell’anime) ha svelato qualche dettaglio in più, spiegando che il film indagherà il passato di Vesemir, permettendo ai fan di comprendere meglio il suo rapporto con Geralt e il suo rapporto con Ciri (Freya Allan):

Le famiglie sono composte da più generazioni. Le cose che insegno ai miei bambini le ho imparate dalla generazione che mi ha preceduto. Quando incontriamo Geralt, nella serie, è un adulto, ha cento anni e ha vissuto da solo per molto tempo. Ma non possiamo non chiederci come abbia imparato le cose che mette regolarmente in pratica e che vuole insegnare a Ciri.

Secondo lo sceneggiatore Beau DeMayo, il film permetterà al team creativo di offrire qualcosa di inedito al pubblico:

Offrirà ai fan che conoscono la serie un’esperienza completamente nuova, qualcosa che li farà sentire di nuovo dei nuovi arrivati nel mondo di The Witcher.

The Witcher: Nightmare of the Wolf è prodotto dallo studio d’animazione coreano Mir.

LA SINOSSI DELLA SECONDA STAGIONE DI THE WITCHER

The Witcher, serie fantasy basata sull’omonima saga bestseller, è il racconto epico di una famiglia e del suo destino. La storia dei destini intrecciati di tre individui nel vasto mondo de Il Continente, dove umani, elfi, witcher, gnomi e mostri combattono per sopravvivere e dove il bene e il male non sono facilmente identificabili.

Nella seconda stagione, in arrivo entro la fine del 2021 su Netflix, convinto che Yennefer sia morta nell’epica battaglia di Colle Sodden, Geralt di Rivia porta Ciri nel luogo più sicuro che conosce, la sua casa d’infanzia, Kaer Morhen.

Mentre i re, gli elfi, gli umani e i demoni del Continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, Geralt di Rivia deve proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso: il misterioso potere dentro di sé.

