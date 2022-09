The Woman King: ecco dei nuovi poster del film con Viola Davis

Grazie a Impawards possiamo ammirare dei nuovi poster Dolby Cinema, IMAX e non solo di The Woman King, nuovo lungometraggio diretto da Gina Prince-Bythewood (regista di The Old Guard).

Potete vedere i poster qua sotto:

Il film, con Viola Davis, Thuso Mbedu, Lashana Lynch, Sheila Atim, Hero Fiennes Tiffin e John Boyega, è ispirato ai fatti realmente accaduti nel Regno di Dahomey, uno degli stati più potenti dell’Africa nel 18° e ne 19° secolo.

La storia segue la vita Nanisca (interpretata dal premio Oscar Viola Davis), generale di un’unità militare, e sua figlia Nawi, che insieme lottarono contro i francesi e le tribù limitrofe che violarono il loro onore, schiavizzando il loro popolo e minacciando di distruggere tutto ciò per cui avevano vissuto.

Il film è disponibile nelle sale americane dal 16 settembre.