LEGGI ANCHE – La MGM distribuirà Thirteen Lives, il film di Ron Howard sul salvataggio in Thailandia

Arrivano nuove e allettanti notizie riguardanti, il film disui giovani calciatori intrappolati per quasi tre settimane in un sistema di caverne in Thailandia.

Secondo quanto riportato da Deadline infatti il cast dell’ambizioso progetto sarà composto da Viggo Mortensen, Colin Farrell, Joel Edgerton, Weir Sukollawat (Malila), Thiraphat Sajakul (The Serpent), Sahajak Boonthanakit (The Serpent), Vithaya Pansringarm (The Prey), Teeradon “James” Supapunpinyo (Bad Genius), Nophand Boonyai (Only God Forgives), Tom Bateman (Assassinio sul Nilo), Paul Gleeson (The Thin Red Line) e Lewis Fitz-Gerald (Pitch Black).

Le riprese del progetto si terranno in Australia e in Thailandia. La produzione avrà ufficialmente inizio questo mese.

Il progetto era stato definito particolarmente “allettante” per gli studi, visto che lo script di William Nicholson (Il gladiatore e Unbroken) era stato accostato a “un altro Apollo 13 per Howard”. E in effetti l’Hollywood Reporter conferma lo studio a vincere la gara è stata la MGM.

“Questo film mette in evidenza il coraggio e l’altruismo; il coraggio di tutti coloro che sono rimasti intrappolati, dei sub, degli agenti e della gente del posto che hanno tutti fatto squadra per far fronte a una situazione insormontabile mentre il mondo guardava” ha commentato Howard. “Io e Brian siamo emozionati di collaborare con la MGM, con P.J. e con Gaby per portare questa storia eroica al pubblico di tutto il mondo“.

Il film racconterà il salvataggio in Thailandia della squadra maschile dei Wild Boar, tutti di età compresa tra gli 11 e 16 anni, rimasta bloccata a mille metri sotto il suolo in un sistema di caverne a causa delle piogge monsoniche. I ragazzini e il loro allenatore furono tratti in salvo nell’arco di tre giorni dall’8 al 10 luglio 2018.

Oltre a Thirteen Lives di Ron Howard, ricordiamo, sono in sviluppo altri progetti sui fatti accaduti.