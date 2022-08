Thor: Love and Thunder, Brett Goldstein ha avuto solo due settimane per prepararsi a interpretare Ercole

Brett Goldstein, star di Ted Lasso, ha parlato con Indiewire del suo ruolo di Ercole nella prima scena dei titoli di coda di Thor: Love and Thunder.

L’attore ha spiegato che la telefonata ricevuta dalla Marvel è stata fonte di “shock” e che altrettanto sorprendente è stato scoprire quanto tempo avrebbe avuto per prepararsi, pur mantenendosi in forma per Ted Lasso:

Quando ho parlato con Taika gli ho detto: “Lo sai che sono praticamente un comico gracile? Quando si gira?”. Mancavano tipo due settimane e ho detto: “Va bene, farò del mio meglio, ma due settimane sono… insomma, non deve essere grosso come Thor, no?“. E guardate, quel giorno sul set avrò fatto 400 flessioni, stavo per esplodere. Ho fatto del mio meglio.

L’attore ha ammesso di aver apprezzato l’attenzione ricevuta dopo il suo debutto:

Taika è un genio, cazz*o, perciò sapevo di essere in ottime mani. Non so cosa mi riserverà il futuro, ma chissà, per il momento è stato divertente e sono felice che la gente abbia apprezzato.

Una cosa è certa: la prossima volta si farà trovare preparato con allenamento e dieta:

Inizierò a mangiare 30 polli al giorno da oggi; andrà bene.

Qualche giorno fa, quando Taika Waititi ha ammesso che non sapeva che Ercole fosse anche un personaggio della Marvel, il regista ha svelato che è in sviluppo un nuovo progetto con Brett Goldstein di cui non è ancora nota la natura e che farà felice “chi ama le divinità greche“.

¡CONFIRMADO! 🔥 Ya está en desarrollo un proyecto individual para Hércules, protagonizado por Brett Goldstein y donde Taika Waititi no está involucrado. Confirmado por Taika Waititi 😳 pic.twitter.com/goG530C7IY — LordRetroGames🎮🕹️💥 (@Gamesoftrones02) August 5, 2022



Thor: Love and Thunder è arrivato nei cinema il 6 luglio 2022. Trovate tutte le notizie sul cinecomic nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto! Vi ricordiamo che potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!