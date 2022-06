Thor: Love and Thunder

Chris Hemsworth, Taika Waititi e Tessa Thompson hanno parlato con Fandango All Access in occasione dell’apertura delle prevendite di Thor: Love and Thunder.

Rispondendo a una domanda sull’ambientazione temporale del film, Chris Hemsworth ha spiegato che la storia si svolgerà poco dopo Avengers: Endgame:

Endgame finiva con Thor che dava il regno di Asgard a Valchiria sulla Terra, con Thor in una situazione emotivamente complessa in quel momento.

Ha poi parlato del suo fisico:

Non era molto in forma, cosa che rifletteva la difficoltà emotiva. Poi ha affrontato un viaggio alla scoperta di sé con i Guardiani della Galassia, ed è lì che riprenderemo la storia.

L'uscita italiana del quarto film dedicato al Dio del Tuono dei Marvel Studios, Thor: Love and Thunder, è prevista per il 6 luglio 2022.

