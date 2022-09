Thor 4: Chris Hemsworth ha fatto presente a Christian Bale di essere andato troppo oltre in certe scene

Nel corso di un’intervista con Inverse, Christian Bale ha parlato del suo lavoro sul set di Thor: Love and Thunder spiegando di aver calcato un po’ la mano in certe scene.

L’attore ha ammesso di aver sperimentato tantissimo con il personaggio, pur sapendo che il materiale non avrebbe trovato integralmente posto nella pellicola:

In Thor: Love and Thunder io e Taika sapevamo che alcune cose che stavamo facendo non sarebbero finite nel film, ma volevamo comunque spingerci oltre i limiti e vedere. In fin dei conti però parliamo di film per tutta la famiglia e infatti Chris Hemsworth un paio di volte mi ha guardato e mi ha detto: “Amico, è un po’ troppo. Non credo che qualcuno voglia vedere qualcosa del genere a meno che non si tratti di un film vietato ai minori”.

Ma è stato fonte di grande gioia provarci comunque, ci siamo divertiti tanto a sperimentare con certe scene anche se non sono finite nel montaggio finale.