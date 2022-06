Alla prima mondiale di Thor: Love and Thunder, dal 6 luglio nei cinema italiani, Christian Bale ha parlato con Deadline della sua interpretazione di Gorr.

L’attore ha spiegato perché sul set si sentiva patetico, sottolineando che indossare le unghie di Gorr si è rivelato particolarmente impegnativo:

Mi hanno reso completamente incapace di fare ogni cosa, ero patetico. Mi sono ritrovato a pensare: “Oh, non posso camminare perché ho le unghie lunghe“. Mi ha preso il cervello, dicevo: “Non posso mangiare, ho le unghie lunghe“. Non riuscivo a scrivere sul cellulare, niente.

I fan hanno paragonato Gorr a Marilyn Manson dopo aver visto il trailer: è stata una fonte di ispirazione?

Non lo sapevo [che lo avessero paragonato a Manson], io sono stato influenzato dall’aspetto di Nosferatu e da un altro musicista, Aphex Twin, che ha un video incredibile intitolato Come to Daddy, in cui c’è un personaggio che è piaciuto tanto a me e Taika. L’ho usato come riferimento, anche se forse i bambini sarebbero così fuori dal cinema urlando se lo avessimo replicato completamente.