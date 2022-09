Thor: Love and Thunder, Christian Bale si trasforma in Gorr in un video dal dietro le quinte

In occasione dell’uscita in home video di Thor: Love and Thunder, Odd Studio ha pubblicato un video e alcuni scatti di tutto ciò che è stato necessario per trasformare Christian Bale in Gorr sul set del film di Taika Waititi. Ecco il materiale pubblicato dalla compagnia esperta di protesi, creature e personaggi:

