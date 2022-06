Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Thor: Love and Thunder di Taika Waititi 6 luglio 2022 al cinema

Durante una chiacchierata con CB, Natalie Portman ha parlato di Thor: Love and Thunder, ammettendo che mai avrebbe pensato di brandire il martello di Thor. LEGGI – Thor: Love and Thunder, il 6 luglio la proiezione evento ad Arcadia Cinema! Ecco le parole dell’attrice: Non ci ho mai creduto. All’epoca [del primo Thor, nel 2011] ero molto emozionata all’idea di interpretare un’astrofisica in un film di queste proporzioni, la trovavo un’occasione bellissima. E poi il fumetto con l’idea di Jane nei panni della Potente Thor è stato pubblicato solamente nel 2014, perciò è successo diversi anni dopo che sono entrata nel mondo. È da allora che è cominciata a nascere l’idea. E parlando di brandire martelli, l’attrice ha parlato delle diverse “versioni” del Mjolnir: C’erano tipi diversi, anche quello invisibile. Molte volte, o meglio la maggior parte, recitavo con niente in mano, perciò è stato molto utile avere Chris e la sua esperienza a guidarmi su come far sembrare tutto vero, pur non tenendo di fatto nulla in mano. L’uscita italiana del quarto film dedicato al Dio del Tuono dei Marvel Studios, Thor: Love and Thunder, è prevista per il 6 luglio 2022. Trovate tutte le notizie sull’attesissimo cinecomic nella nostra scheda. Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto! Potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!

