Thor 4, la sceneggiatrice svela quale scena con Thor e Jane è stata girata durante le riprese aggiuntive

Thor: Love and Thunder

The Hollywood Reporter ha intervistato Jennifer Kaytin Robinson per parlare di Thor: Love and Thunder, cinecomic Marvel diretto da Taika Waititi.

Robinson ha scritto la sceneggiatura assieme al regista e ha svelato, nel corso della chiacchierata, che una sequenza in particolare è stata girata durante le riprese aggiuntiv: il montaggio dedicato alla separazione di Thor e Jane:

Quella è tutto merito di Taika, l’ha concepita durante le riprese aggiuntive, l’hanno girata dopo la fine delle riprese riprese. Ci sono stati molti tira e molla su quanto accaduto e su quanto dovessimo mostrare. Non si è trattato solo di parlarne con Taika, ma anche con Chris e Natalie. […] Una cosa venuta a galla è che c’era l’esigenza di scoprire di più sul passato del loro rapporto.

La sceneggiatrice ha poi parlato del finale, spiegando che nonostante si sia pensato a diverse versioni, il risultato non è mai cambiato:

Gorr è sempre stato destinato a voler riportare in vita sua figlia. Ci sono state tante versioni di quella scena finale, tante versioni di: “Gorr fa quella scelta? Il cuore lo tradisce? All’ultimo secondo dice: ‘No, voglio che tutti gli dei muoiano’ ma visto che Eternità realizza il tuo più profondo desiderio alla fine riporta in vita la figlia?“. Ci sono state diverse versioni su come tornava in vita, ma è sempre stato grazie a Eternità.

Thor: Love and Thunder è arrivato nei cinema il 6 luglio 2022. Trovate tutte le notizie sul cinecomic nella nostra scheda.

