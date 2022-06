In Thor 4 di Taika Waititi, in uscita solo al cinema il prossimo 7 luglio con la Disney, ritroveremo Natalie Portman nei panni di Jane Foster, l’ex fidanzata del Dio del Tuono che, nella pellicola, impugnerà il Mjolnir diventando la Potente Thor.

Per l’attrice si tratta del ritorno effettivo nel Marvel Cinematic Universe nove anni dopo Thor: The Dark World. Ricordiamo infatti che, per le scene di Avengers: Endgame (LEGGI LA RECENSIONE) in cui compare il suo personaggio, i fratelli Russo avevano impiegato del girato scartato del secondo film di Thor quindi, tecnicamente, Natalie Portman non è mai stata davvero sul set del kolossal cinefumettistico del 2019.

Parlando con Fandango, Taika Waititi ha spiegato come abbia agito per convincere Natalie Portman a tornare sul set di Thor 4.

Sono andato a casa sua e mi ha offerto un bicchiere d’acqua. Immagino che quello che abbiamo fatto con Thor: Ragnarok abbia reso questi film attraenti per attori come Christian Bale che l’hanno visto e hanno pensato “Voglio fare qualcosa di divertente” e si sono voluti unire a questa cosa per farne parte. E anche Natalie… immagino che lei volesse essere sicura di… non so come dirlo, però ecco, il suo personaggio nei primi due film non era propriamente la versione più esaltante del personaggio femminile che desideravamo in queste pellicole. Le ho spiegato che la mia intenzione era quella di cambiare il suo personaggio, così come avevamo fatto con Thor in Ragnarok. Volevo che lei avesse l’opportunità di essere più avventurosa e divertente perché lei è una persona davvero molto spassosa. A volte questi aspetti sembrano non essere il focus principale quando escogitano i personaggi per i film.