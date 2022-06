Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Thor: Love and Thunder di Taika Waititi 6 luglio 2022 al cinema

Durante la promozione di Thor: Love and Thunder, Taika Waititi ha parlato dell’esigenza di dare vita a un cattivo più temibile di Hela, che in Thor: Ragnarok era interpretata da Cate Blanchett. Ecco le parole del regista: Dovevamo fare un passo avanti rispetto a Hela e trovare un cattivo che fosse ancora più temibile, così lo abbiamo trovato in Gorr, interpretato dall’unico e solo Christian Bale. Sulla genesi del personaggio il regista ha ammesso: Gorr si atteneva alle regole, ma quando scopre che gli dei si sono presi gioco di lui viene avvolto da una furia così grande che acquista un antico potere malvagio promettendo di sbarazzarsi di tutti gli dei a cui non importa degli umani. Anche Chris Hemsworth ha parlato di Gorr e di Christian Bale in un’intervista con IGN: Christian Bale ha apportato al film esattamente ciò che immaginavamo: sfumature, complessità, verità, leggerezza. Lo trovo uno dei miei attori preferiti e quello che ha fatto rende Gorr uno dei miei cattivi preferiti in assoluto nell’universo Marvel. L’uscita italiana del quarto film dedicato al Dio del Tuono dei Marvel Studios, Thor: Love and Thunder, è prevista per il 6 luglio 2022. Trovate tutte le notizie sull’attesissimo cinecomic nella nostra scheda. Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto! Potete anche seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!

