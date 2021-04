, come ben sappiamo, è attualmente impegnato nelle riprese di, atteso cinecomic Marvel diretto da Taika Waititi.

Ma ogni momento libero per l’attore è buono per allenarsi tra una ripresa e l’altra, come possiamo vedere anche da un tenero video pubblicato su Instagram dall’attore in cui lo vediamo mentre si allena con la partecipazione straordinaria di suo figlio.

Potete vedere il video qua sotto:

Le riprese di Love and Thunder sono cominciate a fine gennaio 2021 in Australia, per la regia di Taika Waititi. La sceneggiatura è a cura sua e di Jennifer Kaytin Robinson. Waititi tornerà anche a doppiare il guerriero Korg. Nel cast Chris Hemsworth (Thor), Tessa Thompson (che alla fine di Avengers: Endgame regna su Asgard), Natalie Portman (Jane Foster, nello specifico nella nuova incarnazione di… la potente Thor), Christian Bale (Gorr, il macellatore di dei), Jaimie Alexander (Lady Sif) e i Guardiani della Galassia. Dovrebbe esserci spazio anche per Matt Damon.

Il film verrà girato utilizzando la tecnologia Stagecraft inaugurata con The Mandalorian. La pellicola è stata annunciata nel 2019 al Comic-Con di San Diego al panel dei Marvel Studios in Sala H, assieme a tutta la Fase 4, ed è il prossimo film del franchise diretto nuovamente da Taika Waititi.

L’uscita di Thor: Love and Thunder è prevista per il 6 maggio 2022.

