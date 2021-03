, il secondo film diretto da Taika Waititi per i, avrà il compito di riprendere le fila di quanto visto ine, allo stesso tempo, di essere all’altezza del precedente capitolo della saga interpretata da Chris Hemsworth, ovvero sia

E di questa sfida creativa ha potuto parlare, brevemente, Chris Hemsworth in una chiacchierata fatta con GQ Australia in cui ha spiegato:

C’è lo stesso livello di pressione, se non addirittura un maggior tasso di pressione, che nasce dal doverlo rifare ancora [un film di Thor, ndr.]. Per questo, c’è questa nervosa energia che ci sta motivando tutti nel cercare di spingerci un po’ più in avanti, assicurarci di coprire tutte le basi e approcciare la scena da ogni angolatura.

Poi sul collega Chris Pratt, che apparirà in Thor: Love and Thunder nei panni di Star-Lord, aggiunge: Quel ragazzo è letteralmente impressionante per via della sua selvaggia spontaneità, il suo umorismo e le idee che tira fuori. Riesce a essere allo stesso tempo divertente, stimolante e intimidatorio.

Le riprese di Love and Thunder sono cominciate a fine gennaio 2021 in Australia, per la regia di Taika Waititi. La sceneggiatura è a cura sua e di Jennifer Kaytin Robinson. Waititi tornerà anche a doppiare il guerriero Korg. Nel cast Chris Hemsworth (Thor), Tessa Thompson (che alla fine di Avengers: Endgame regna su Asgard), Natalie Portman (Jane Foster, nello specifico nella nuova incarnazione di… la potente Thor), Christian Bale (Gorr, il macellatore di dei), Jaimie Alexander (Lady Sif) e i Guardiani della Galassia. Dovrebbe esserci spazio anche per Matt Damon.

Il film verrà girato utilizzando la tecnologia Stagecraft inaugurata con The Mandalorian. La pellicola è stata annunciata nel 2019 al Comic-Con di San Diego al panel dei Marvel Studios in Sala H, assieme a tutta la Fase 4, ed è il prossimo film del franchise diretto nuovamente da Taika Waititi.

L’uscita di Thor: Love and Thunder è prevista per il 6 maggio 2022.

