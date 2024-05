Nel pieno della promozione per Furiosa, Chris Hemsworth ha rilasciato una lunga intervista per Vanity Fair in cui, ovviamente, ha anche parlato della sua lunga storia con i Marvel Studios e con il personaggio che lo ha reso celebre al mondo: Thor.

In una sorta di “mea culpa” Hemsworth ha nello specifico menzionato Thor: Love and Thunder e di come non sia astato accolto con l’entusiasmo che tutti si aspettavano, spiegando le sue ragioni che vanno ad intrecciarsi con le critiche alla comicità del film che ha impedito una vera e propria fruizione della trama principale:

Mi sa che mi sono lasciato prendere la mano dall’improvvisazione e dalla stravaganza di tutto quanto e sono diventato una sorta di parodia di me stesso. Non sono riuscito a cadere in piedi questa volta.

