Nei vari materiali promozionali di Thor: Love and Thunder arrivati online nel corso del tempo, abbiamo potuto dare diverse occhiate a Gorr, il villain che, nella pellicola di Taika Waititi con Chris Hemsworth, viene interpretato da Christian Bale.

In un nuovo intervento effettuato da Taika Waititi e da Chris Hemsworth sul magazine della D23, i due hanno potuto parlare proprio di Gorr spiegando un po’ quelle che saranno le motivazioni che lo portano ad agire da antagonista in Thor: Love and Thunder.

Cominciamo dal regista e sceneggiatore Taika Waititi che dice:

Il retroscena narrativo di Gorr ha a che fare con l’aver subito dei torti dagli dei. E buona parte della sua motivazione fa leva proprio sul voler ottenere vendetta per questi torti. Volevamo davvero esplorare questo concetto di religione, credo e il cosa significhi riporre la tua fede in una potenza superiore. E, considerato che Thor è essenzialmente un dio, cosa significhi per lui rappresentare questi dei.

Chris Hemsworth aggiunge:

God non è un villain semplice. Possiede autentica complessità. Non sta facendo qualcosa “in bianco o nero”. Basa le sue azioni su un’autentica motivazione che lo spinge ad agire, elemento, questo, che lo rende un antagonista davvero interessante. Potresti non essere d’accordo con lui, ma puoi comprendere perché è stato portato verso questo limite che lo ha condotto a intraprendere quel dato percorso. Sarà una sfida non da poco per Thor perché c’è un fondo di verità a questo set di domande poste da Gorr, ma, allo stesso tempo, non può consentirgli di distruggere l’universo. È questa la dinamica che rende non prevedibile, diverso dal classico scontro “buono vs cattivo” lo scenario che vi andremo a proporre.

Prosegue poi definendo il personaggio di Christian Bale come “terrificante”:

C’eravamo noi che ci divertivamo in questo mondo d’improvvisazione, commedia e risate, poi arrivava sul set lui e noi ci guardavamo pensando “Oh cavolo, questa roba è davvero intensa! È davvero terrificante!”.

L’uscita italiana del quarto film dedicato al Dio del Tuono dei Marvel Studios, Thor: Love and Thunder, è prevista per il 6 luglio 2022.

Trovate tutte le notizie sull’attesissimo cinecomic nella nostra scheda.

