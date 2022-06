Si avvicina l’arrivo nei cinema di Thor: Love and Thunder, l’attesissimo cinecomic dei Marvel Studios con Chris Hemsworth, Natalie Portman e Christian Bale, l’ex Batman della Trilogia di Nolan che, questa volta, è stato chiamato a interpretare il villain Gorr.

Nel corso di un’intervista, Christian Bale ha potuto spiegare perché, dal suo punto di vista, Gorr, l’antagonista di Thor: Love and Thunder, abbia qualcosa in comune proprio con l’iconico Uomo Pipistrello che ha interpretato per ben tre pellicole.

L’attore inglese si è così espresso:

Sempre durante i press day di Thor: Love and Thunder, Chrstian Bale è potuto tornare a parlare del perché il look del suo Gorr differisca alquanto da quello dei fumetti, dove è decisamente più muscolo e “nudo” rispetto al film di Taika Waititi:

Avevo appena finito di lavorare a una pellicola in cui era richiesto che fossi decisamente carente in quanto a muscoli. Ho visto le immagini del personaggio e ho pensato “Non è possibile, poi indossa questa specie di perizoma da qua a qua…”. Nei fumetti pare qualcuno con cui sarebbe complicato fare i conti dal punto di vista fisico. Feci presente che per me non era davvero possibile, considerato lo stato in cui mi trovavo e i – letteralmente – tre giorni che mi separavano dalla fine del film al quale stavo lavorando, al volo per l’Australia e la relativa quarantena. Di solito mi piace avere più tempo da sfruttare fra un film e l’altro, ma con la pandemia di mezzo le cose non sono andate così.