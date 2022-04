Ogni nuovo film dei Marvel Studios – edi Taika Waititi non fa chiaramente eccezione – è accompagnato, anzi, preceduto dalla domanda “Quando uscirà il primo trailer?”.

Dato che, dopo Doctor Strange nel multiverso della follia, la prossima pellicola della divisione cinematografica della Casa delle Idee in uscita al cinema sarà appunto Thor: Love and Thunder, la domanda di cui sopra ci accompagna già da diverso tempo. E in una recente foto postata online da Chris Hemsworth potrebbe esserci, secondo alcuni, un suggerimento sul quando potremo finalmente vedere il primo trailer – teaser trailer presumibilmente – del kolossal Marvel Studios. Lo scatto ritrae Taika Waititi, Chris Hemsworth e Tessa Thompson durante un long lead press day del film. Per i non addetti ai lavori i “long lead press day” sono quegli eventi stampa fatti svariati mesi prima della release di una pellicola in cui chi, come noi, fa parte del mondo della stampa può chiacchierare più a lungo con i talent di questo o quel film o serie TV in incontri che hanno una durata maggiore dei classici 4-6 minuti delle videointerviste in maniera tale da poter pubblicare dei pezzi di natura testuale e non video (e, proprio per questo, sono generalmente riservati ai magazine cartacei per ovvii motivi). Possono essere sia delle roundtable che delle interviste esclusive che, a seconda dei casi, possono avere una durata variabile fra i 15 e i 30 minuti.

Qua sotto potete vedere la foto diffusa su Instagram dalla star del Marvel Cinematic Universe:

Su Twitter c’è chi sostiene che lo scatto possa contenere un indizio sulla data di debutto del trailer. La posa dei tre, e i gesti che fanno con le mani, suggerirebbero una data imminente: l’11 aprile del 2022. Chiaramente è ancora presto per stabilire se sia un’intuizione attendibile o meno, ma, chiaramente, se il trailer di Thor: Love and Thunder dovesse davvero arrivare all’inizio della prossima settimana, ve lo segnaleremo con la solita solerzia.

Ya empiezan a teorizar con la foto de la prensa de 'THOR LOVE AND THUNDER' y se dice que forman una fecha. 11/04/2022. ¿Lunes 11 tráiler de 'THOR LOVE AND THUNDER'? pic.twitter.com/RdOSR2GAXP — 𐋀 QuidVacuo 𐋀 #MoonKnight (@QuidVacuo_) April 4, 2022

L’uscita del quarto film dedicato al Dio del Tuono dei Marvel Studios, Thor: Love and Thunder, è prevista per il 6 luglio 2022.

