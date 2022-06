Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Thor: Love and Thunder di Taika Waititi 6 luglio 2022 al cinema

Fin da quando il sedere di Chris Hemsworth è apparso – censurato, anche se nel film non sarà così – nel trailer di Thor: Love and Thunder, quella specifica parte anatomica dell’attore è finita per catalizzare buona parte delle discussioni online sul film e, a margine della global premiere del blockbuster dei Marvel Studios, anche l’attrice spagnola Elsa Pataky, moglie nella vita della star australiana, ha ironizzato sulla questione. LEGGI – Thor: Love and Thunder, il direttore della fotografia sulle scene col sedere di Chris Hemsworth L’attrice, nel condividere una serie di scatti dalla premiere di Los Angeles, ha accompagnato il tutto con la seguente didascalia: La premiere a Los Angeles di Thor è stata una serata proprio divertente! È stato bello vedere la gente che si divertiva, credo che sia diventato il mio film Marvel preferito! Andate a vedere il sedere di mio marito a partire dall’8 luglio! View this post on Instagram A post shared by Elsa Pataky (@elsapatakyconfidential) L’uscita italiana del quarto film dedicato al Dio del Tuono dei Marvel Studios, Thor: Love and Thunder, è prevista per il 6 luglio 2022. Trovate tutte le notizie sull’attesissimo cinecomic nella nostra scheda. Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto! Potete anche seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!

