Thor: Love and Thunder

La Hasbro ha svelato le nuove figure della linea Marvel Legends dedicate ai protagonisti principali dell’attesissimo cinecomic, film diretto da Taika Waititi.

Le figure in questione ci mostrano Gorr, la Potente Thor, Star-Lord, Groot, Thor, Valkyrie e Ravager Thor. In ogni figure sarà presente un pezzo diverso che si comporrà solo avendo tutti gli oggetti. Il personaggio in questione sarà Korg.

Trovate tutte le immagini delle figure qua sotto:

L’uscita italiana del quarto film dedicato al Dio del Tuono dei Marvel Studios, Thor: Love and Thunder, è prevista per il 6 luglio 2022.

Trovate tutte le notizie su Thor: Love and Thunder nella nostra scheda.

Cosa ne pensate di queste figure di Thor: Love and Thunder? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!

FONTE: ComicBook.com