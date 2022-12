Thor: Love and Thunder è il film più cercato del 2022 su Google in tutto il mondo

È Thor: Love and Thunder, il film di Taika Waititi con Chris Hemwsworth e Christian Bale, a guidare la classifica dei film più ricercati del 2022 su Google in tutto il mondo.

Il colosso di Mountain View ha reso noto, come ogni anno, il riepilogo dei Trends che, come spiega la compagnia, sono elenchi basati sui termini di ricerca per cui è stato rilevato il più alto picco quest’anno rispetto all’anno precedente.

E, a livello globale, è proprio Thor: Love and Thunder a guidare questa singolare e importante classifica.

Negli Stati Uniti a guidare la Top 10 dei film è però il film d’animazione Disney Encanto, mentre, nello stivale, il quarto film del Dio del Tuono viene superato da un’altra produzione dei Marvel Studios, ovvero Doctor Strange 2.

Ecco le varie Top 10 attinenti al mondo dello spettacolo suddivise in Mondo, Stati Uniti e Italia.

Mondo

Movies

1) Thor: Love and Thunder

2) Black Adam

3) Top Gun: Maverick

4) The Batman

5) Encanto

6) Brahmāstra: Part One – Shiva

7) Jurassic World Dominion

8) K.G.F: Chapter 2

9) Uncharted

10) Morbius

TV Shows

1) Euphoria

2) House of the Dragon

3) Moon Knight

4) The Watcher

5) Inventing Anna

6) Dahmer

7) The Boys

8) All of Us Are Dead

9) Sandman

10) Heartstopper

Actors

1) Johnny Depp

2) Will Smith

3) Amber Heard

4) Chris Rock

5) Jada Pinkett Smith

6) Joseph Quinn

7) Evan Peters

8) Andrew Garfield

9) Julia Fox

10) Ezra Miller

Stati Uniti

Movies

1) Encanto

2) Thor: Love and Thunder

3) Top Gun: Maverick

4) The Batman

5) Everything Everywhere All at Once

6) Black Adam

7) Jurassic World Dominion

8) Black Panther: Wakanda Forever

9) Morbius

10) Turning Red

TV Shows

1) Euphoria

2) Stranger Things

3) The Watcher

4) Inventing Anna

5) House of the Dragon

6) Moon Knight

7) Yellowstone

8) The Summer I Turned Pretty

9) Obi-Wan Kenobi

10) She-Hulk: Attorney at Law

Actors

1) Johnny Depp

2) Will Smith

3) Amber Heard

4) Chris Rock

5) Julia Fox

6) Joseph Quinn

7) Jada Pinkett Smith

8) Ezra Miller

9) Miles Teller

10) Ashley Judd

Italia

Film

1) Doctor Strange

2) Thor love and thunder

3) Don’t look up

4) Uncharted

5) The Batman

6) Assassinio sul nilo

7) Top Gun

8) Black Adam

9) Morbius

10) Jurassic World

Serie TV

1) Stranger Things

2) Dahmer

3) Manifest

4) Lol 2

5) The Watcher

6) Viola come il mare

7) L’amica geniale

8) House of the Dragon

9) Sopravvissuti

10) La Sposa

Attori

1) Will Smith

2) Gianluca Gori

3) Vanessa Incontrada

4) Luca Marinelli

5) Maria Chiara Giannetta

6) Chris Rock

7) Lorena Cesarini

8) Michael J Fox

9) Evan Peters

10) Giovanna Ralli

FONTE: Google